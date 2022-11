Üniversite mezunu genç çiftçi atıl arazi tarıma kazandırdı

16 Kasım 2022 Çarşamba, 07:00

Türkiye'nin yaş sebze ve meyve üretiminde ilk sıralarda yer alan Mersin'de çiftçilik önemli bir geçim kaynağı olurken, gençler de atıl arazileri değerlendirmeye çalışıyor. Dış Ticaret Bölümünü bitiren 25 yaşındaki Murat Arslantaş'ta üniversiteden mezun olduktan sonra döndüğü Erdemli ilçesine bağlı Karayakup köyünde çiftçilik yapmaya başladı. Ailesine yardım eden Arslantaş, atıl bir araziyi de üretime kazandırdı. Atıl vaziyetteki araziye 3 yıl önce köye döndüğünde ayva fidanları dikti. Fidanlar büyüdü meyve vermeye başladı. Geçen yıl ağaç başında 10-15 kilogram ürün alan Arslantaş, bu sene her bir ağaçtan 25-30 kilogram ayva toplamaya başladı. Hasadı başlayan ayvaların birinci kalitesi 8-10 TL arasında, ikinci kalitesi ise 5 TL civarında bahçeden alıcı bulduğu belirtildi.

Üniversite mezunu genç bir girişimci olduğunu belirten Murat Arslantaş,"Genç girişimci olarak bir şeyler yapmak zorundaydım. Burası atıl araziydi, 3 yıl önce ayva dikmeyi planlayarak fidanları toprakla buluşturdum. İnşallah genç girişimci olarak farklı planlarım da var onları da gerçekleştiririm. Geçen yıl 15 kilogram civarında verim aldım, bu sene hasadımıza başladık. Her bir ağaçtan 25-30 kilogram civarında verim alıyorum. Bahçede birinci kaliteyi 8-10 TL'ye ikinci kaliteyi de 5 TL civarında satıyoruz" dedi.

Cinsinin 'ekmek ayvası' olduğuna değinen Arslantaş, aroması ve kalitesiyle muazzam bir meyve olduğunu aralarında bir kilogram gelenlerin bile çıktığını belirterek her birinin ortalama 500 gram olduğunu kaydetti.