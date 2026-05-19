Tarsus'taki silahlı saldırıda öldürülen 6 kişiden 5'i ilçede toprağa verildi

19.05.2026 13:43:00
Güncellenme:
ANKA
Mersin’in Tarsus ilçesinde Metin Öztürk tarafından katledilen 5 yurttaş, binlerce kişinin katıldığı cenaze töreninin ardından ilçede toprağa verildi. Öztürk tarafından öldürülen Gökay Selfioğlu’nun cenazesi ise memleketi Niğde’ye gönderildi.

Mersin'de Metin Öztürk tarafından öldürülen Sabri Pan, Ahmet Ercan, Arzu Özden, Abdullah Koca ve Yusuf Oktay için cenaze töreni düzenlendi.

Törene ölenlerin ailesi ve yakınlarının yanı sıra, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Mersin Valisi Atilla Toros, Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, CHP Mersin milletvekilleri Gülcan Kış ve Talat Dinçer, CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, AKP Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, Tarsus Belediye Başkanı Ali Boltaç ile çok sayıda yurttaş katıldı.

Maktullerin cenazeleri, kılınan cenaze namazının ardından Tarsus Şehir Mezarlığı'nda defnedildi.

Öztürk tarafından öldürülen Gökay Selfioğlu’nun cenazesi ise memleketi Niğde’ye gönderildi.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve CHP heyeti cenaze töreninin ardından, hastanede tedavileri süren yaralıları ziyaret etti.

NE OLMUŞTU?

Metin Öztürk, dün akşam Tarsus’un Kadelli Mahallesindeki bir kasap-lokanta dükkanında Sabri Pan ve Ahmet Ercan'ı, ardından bir benzin istasyonunda TIR şoförü Gökay Selfioğlu’nu, Çamlıyayla Darıpınarı Köyü'nde de eski eşi Arzu Özden’i öldürmüştü.

Yeniköy Mahallesi'nde Abdullah Koca isimli şahsı motosikletiyle şarampole yuvarlayarak ölümüne neden olan Öztürk, son olarak Karakütük Mahallesi'nde Yusuf Oktay'ı öldürmüş, bu cinayetler sırasında 8 kişiyi de yaralamıştı. 

Öztürk, saklandığı evin jandarma tarafından kuşatılması üzerine bu sabah intihar etmişti.

