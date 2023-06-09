Tarsus'ta baraj gölüne düşen araç içerisinde bir kişi ölü bulundu!

Yayınlanma: 09.06.2023 - 11:11

Güncelleme: 09.06.2023 - 11:11

Mersin'in Tarsus ilçesinde baraj gölünde bir kişi araç içerisinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı İncirlikuyu Mahallesi Berdan Baraj gölü içerisinde sabah saatlerinde bir otomobili suya gömülü halde gören yurttaşlar durumu yetkililere bildirdi.

Olay yerine gelen eden Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğü, sağlık ve Mersin Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin ilk yaptıkları incelemede 01 US 088 otomobilin suya tamamen gömüldüğü ve içerisinde 1 kişinin bulunduğunu belirledi.

SUYA NASIL DÜŞTÜĞÜ ARAŞTIRILIYOR

Ekipler, traktör ve halat kullanarak aracı su içerisinden çıkarttı. Araç içerisinde 78 yaşındaki Hüseyin K. adlı kişinin cansız bedeni bulundu. Hüseyin K.'nin Adana’dan geldiği öğrenilirken aracının suya nasıl düştüğünün araştırıldığı bildirildi.

Cenaze otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.