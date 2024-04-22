Tarsus'ta minibüs elektrik direğine çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

Mersin'in Tarsus ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüsün elektrik direğine çarptığı kazada 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 22.04.2024 - 07:35
Tarsus'ta minibüs elektrik direğine çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
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Feci kaza geç saatlerde ilçeye bağlı Kulak Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

İsmi henüz öğrenilemeyen sürücüsünün kullandığı 01 BSS 20 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Minibüsün demir yığını haline dönüştüğü kazanın ardından ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ ÖLDÜ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde araçta bulunan Şaziye Tok ve Özcan Kalkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Şebnem Ay, Gökhan Tok ve Pınar Göçer ise ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

 


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