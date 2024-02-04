Tarsus Belediyesi’nden işçilerin maaşına yüzde 75 zam

Yayınlanma: 04.02.2024 - 12:07

Güncelleme: 04.02.2024 - 12:07

Tarsus Belediyesi’nde çalışan personelleri ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ile Sendika yetkilileri arasında anlaşma sağlandı. Tarsus Belediyesi’nde DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası ile imzalanan toplu iş sözleşmesi ile Tarsus Belediyesi ve İMAR Limited Şirketi bünyesinde çalışan personellerin maaşlarında yüzde 75 oranında zam yapıldı.

Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan emekçilere yüzde 75’lik zam müjdesini verdi.

Türkiye’de asgari ücretin 17 bin 2 lira olarak belirlenmesi üzerine personellerin maaşlarına zam yapmak üzere harekete geçen Başkan Bozdoğan, DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası ile imzalanan toplu sözleşme ile Tarsus Belediyesi’nde çalışan personellerin en düşük maaşının 26 bin 300 TL olduğunu belirtti. Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan tarafından imzalanan sözleşmeye göre, 696 Sayılı KHK kapsamında çalışan belediye çalışanlarının; yıl içerisinde verilen eş yardımı, çocuk yardımı, sorumluluk ve pozisyon farkı hariç alacakları en düşük maaşı 26 bin 300 TL oldu.

“EMEKÇİLERİMİZİN HER DAİM YANINDAYIZ”

Müjdeyi sosyal medya hesaplarından açıklayan Tarsus Belediye Başkanı Dr. Haluk Bozdoğan, “Tarsus Belediyesi olarak, DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası ile imzaladığımız toplu iş sözleşmesi ile çalışanlarımızın haklarını daha da güçlendirdik. 696 sayılı KHK kapsamında çalışan ve İMAR Limited Şirketi’nde çalışan mesai arkadaşlarımızın maaşlarında %75 oranında zam yaparak emekçilerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha gösterdik. Tüm çalışanlarımıza emekleri için teşekkür ediyorum. Hayırlı, uğurlu olsun” dedi.