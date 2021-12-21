Tarsus'ta yurttaşlar ekmek dayanışması gösterdi

21 Aralık 2021 Salı, 04:00

CHP Tarsus İlçe Başkanlığı ile Kadın Kolları Başkanlığı’nın girişimleriyle kurulan ekmek dayanışması ile dar gelirli vatandaşların evlerine ekmek ulaştırılıyor. Destek vermek isteyen vatandaşların aldığı unlar mahallelerde emekçi kadınların imecesiyle yufka ekmeğe ve tandır ekmeğine dönüşüyor, imeceye katılan kadınlar hem kendi evlerinin ekmek ihtiyacını karşılıyor hem de mahallelerindeki dar gelirli komşularına ekmek ulaştırıyor.

BÜFELER YETİŞEMİYOR

Un fiyatlarındaki hızlı yükselişin ekmek fiyatlarına da yansıdığı şu günlerde Mersin’de ekmek 2.5 lira oldu. Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Tarsus Belediyesi halk ekmek fırınları 1 liradan ekmek sunmaya devam ediyor ancak talep fazlalığından büfeler talebe yetişemiyor. CHP Tarsus İlçe Başkanı Ozan Varal ve Kadın Kolları Başkanı Belda Boroğlu bu sıkıntılı süreçte bir dayanışma projesi hayata geçirdi. Gönüllü destekçilerin sağladığı unlar mahallelerde emekçi kadınlara teslim ediliyor, kadınlar imece usulü ekmek yaparak hem kendi evinin ekmek ihtiyacını gideriyor hem de dar gelirli komşularına ekmek ulaştırıyor. Üstelik kimi mahallelerde yufka ekmek, kimi mahallelerde tandır ekmeği yapılarak mahallelerdeki kültürel doku da dikkate alınıyor.

Dayanışma ağı çalışması ilk olarak Fevzi Çakmak Mahallesi’nde başlatıldı. Şarkılar, türküler eşliğinde hamur açan emekçi kadınlar, ekmekleri pişirdikten sonra komşularına da dağıttı.

CHP Tarsus İlçe Başkanı Ozan Varal, “Tarsusumuzun emekçi kadınlarıyla dayanışma içindeyiz. Bu zor günleri dayanışma ile aşabiliriz. Tarsus dayanışma ağıyla kendi ürettiğimiz ekmekleri zor durumda olan vatandaşlarımıza dağıtarak bir nebze de olsa rahatlamalarını istiyoruz. Bu çalışma AKP’nin ülkemize getirdiği sefalet ve yoksulluğu aşmak için önemli bir çalışma” dedi.

"BİZE ULAŞIN, OMUZ VERİN" ÇAĞRISI

Gönüllülere çağrıda bulunan Varal, “Tarsus dayanışma ağı ile ekmeğimizi birlikte üretiyoruz, ekmeğimizi birlikte paylaşıyoruz. Tüm halkımıza çağrımızdır. Un katkısı sunarak, hamur açarak, ekmek pişirerek, ekmeğimizi paylaşarak siz de dayanışma ağında yer alabilirsiniz. Fevzi Çakmak Mahallemizde ekmeğimizi paylaştık. Diğer mahallelerde yaşayan insanlarımızla da paylaşacağız. Bu noktada bize ulaşın, omuz verin” ifadelerini kullandı.