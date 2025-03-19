Tartışılan Yunus Emre Vakfı’na, yılbaşından bugüne bütçeden yine dev kaynak verildi: Milyonlar aktarıldı

Yayınlanma: 19.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 19.03.2025 - 04:00

Yolsuzluk iddialarıyla gündeme gelen Yunus Emre Vakfı’na bütçeden kaynak transferi şubat ayında da sürdü. Yargı sürecinde kamuoyuna yansıyan bir gelişme olmazken vakfa şubat ayında da bütçeden milyonlarca lira aktarıldı.

Yunus Emre Vakfı’nın sahte şirketler üzerinden naylon faturalarla zarara uğratıldığı iddialarına ilişkin başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 11 zanlıdan 8’i “hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” gerekçesiyle tutuklanmıştı. Bu soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Vakıflar Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu’nun “Yunus Emre Vakfı’nın tabela şirketlerinden alınan naylon faturalar ile zarara uğratıldığı” yönündeki suç duyurusu üzerine başlatılmıştı.

Kurumun eski başkanı Şeref Ateş hakkında da gözaltı kararı vardı. Ancak firari Ateş yakalanamadı. Yine ocak ayı içerisinde Şeref Ateş’in oğlu Enes Ateş de soruşturma kapsamında tutuklandı. Bu tutuklama ile birlikte soruşturmada tutuklananların sayısı 9’a çıkmıştı. Yargı sürecinde kamuoyuna yansıyan yeni bir gelişme olmadı.

GEÇEN YIL 1.3 MİLYAR LİRA

Süreç devam ederken bütçeden vakfa kaynak transferi de sürüyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre, bütçeden ocak ayında Yunus Emre Vakfı’na, “Kâr amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler” kapsamında 142.6 milyon TL aktarılmıştı. Şubat ayında 114.1 milyon TL daha aktarma yapıldı.

Böylece vakfa iki ayda, “kâr amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler” kapsamında yapılan ödeme 256.7 milyon lira oldu.

Vakfa, bütçeden “diğer kurum, işletme ve hane halkına yapılan sermaye transferleri” kapsamında da aktarma gerçekleştirildi. Şubatta bu kalemden vakfa 52 milyon lira verildi. Böylece yılbaşından bu yana vakfa bütçeden yapılan toplam kaynak transferi 300 milyon lirayı aştı.

Vakfa geçen yıl da kâr amacı gütmeyen kuruluşlara yapılan transferler kapsamında bütçeden toplam 1.3 milyar lira aktarılmıştı. Vakfa bütçeden sermaye transferleri kapsamında da geçen yıl toplam 450 milyon lira aktarma yapılmıştı.