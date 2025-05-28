Tartışma silahlı kavgaya döndü: Yaralılar var!

Çiğli ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'nde 9501 Sokak'ta dün akşam saatlerinde silahlar patladı.

Edinilen bilgiye göre; iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya döndü. Sesleri duyan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde aynı ailen olduğu öğrenilen A.H.Ü. (72), Ü.Ü. (44) ve A.Ü.'nün (41) silahla vurularak, C.A.Ü. (13) adlı çocuğun ise darp sonucu yaralandığı belirlendi.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, B.Ş. (48) olay yerinde gözaltına alındı.