Tartışma yaratmıştı... Halkbank'ın reklam filmini çeken ajanstan açıklama

22 Aralık 2021 Çarşamba, 15:17

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat' ürününü açıklamasından kısa süre sonra Halk Bankası’ndan dikkat çeken bir reklam filmi geldi.

Halkbank, söz konusu reklamı, Twitter hesabından, "Paramızın gücüne güveniyoruz! Halkımızın Bankamızda değerlendirdiği Türk Lirasının her kuruşunu Üreten Türkiye için kocaman bir desteğe dönüştürmek en temel görevimiz: Ne mutlu bize! Bağımsızlığımızın ve egemenliğimizin sembolü Türk Lirası ile halkımız kazanıyor, ülkemiz büyüyor!" notuyla paylaştı.

Reklam için yazılan metin de Erdoğan'ın açıkladığı ekonomi tedbirlerine gönderme olarak algılandı. Bir reklam filminin bu kadar kısa sürede çekilemeyeceğini söyleyenler, banka yönetiminin ve reklamı çeken ajansın Erdoğan'ın açıklamalarını önceden biliyor olabileceğine işaret etti.

Öte yandan, reklam filminin en sonunda yer alan, "Paramızın gücüne güveniyor, Türk Lirası'nda değerlendirdiğiniz birikimlerinizi ek avantajlarla destekliyoruz. Türk Lirası'yla halkımız kazanıyor, ülkemiz büyüyor" ifadeleri de dikkat çekti. Reklam filminin yayınlanması 'Ne zaman çekildi?' sorusunu gündeme getirirken ajansın sahibi, Gerçek Gündem'den Ece Seçil Şahin'e açıklamalarda bulundu.

Renosans Reklam Ajansı'nın sahibi Sedat Tunç, iddiaları yalanlayarak şunları söyledi:

"Bu reklam 17 Ocak 2021 Pazar günü, karlı bir İstanbul gününde Fişekhane'de çekildi. Oradan da soruşturabilirsiniz. Yeni çekilen bir reklam değil. Böyle bir ürünle alakalı müşterimizin bizimle talebi vardı. Konjonktür uygun olduğu için dün yayınladık. Bir reklam çekiminin süresi en az 1 ay, dolayısıyla böyle bir şey yok."

Reklam ajansının Twitter hesabından 14 Aralık tarihinde paylaşılan ve gerek kıyafetler gerekse ortam itibarıyla dün yayınlanan reklam çekiminin arka plan görselleri olduğu iddiası ortaya atılan fotoğraflarla ilgili olarak ise Tunç, "Geçen hafta 14 Aralık'ta çektiğimiz Paraf kampanyasının set fotoğrafları. Paraf'ın yeni yıl reklamıydı" dedi.

"KİMSENİN BİR ŞEY BİLDİĞİ YOK"

Erdoğan'ın açıklayacağı tedbirlerle ilgili bilgileri olmadığını ifade eden Tunç, "Kimsenin öyle bir şey bildiği yok. Bunlar doğru değil. Böyle bir şey olsa hiçbir akıl sahibi insan çıkıp da 'reklamı yayınlayayım' demez zaten. 17 Ocak'ta çekilen bir reklamdı. Biz TL ile alakalı bir reklam yapmıştık, konjonktür uygun olduğu için de reklamı girdik, bu kadar. Ekstra başka bir şey aramanın anlamı yok. Biz iyi niyetli işler yaptık, böyle bir şey olacağını düşünmedik" diye konuştu.