Tartışmalı HSK seçiminde adaylar belirlendi: İşte o isimler...
TBMM Anayasa ve Adalet komisyonları üyelerinden kurulu Karma Komisyon, Genel Kurul tarafından Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK) seçilecek 5 üyenin üç katı adayı belirledi. CHP ve Yeni Yol Grubu anayasa ve iç tüzük ihlali sebebiyle seçimden çekilmişti.
TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'nda Hâkimler ve Savcılar Kurulu seçimi için toplandı.
Seçimlerin 1'inci turunda sonuç çıkmayınca 2'inci tura geçildi. 2'inci turda CHP usul tartışması açtı. CHP'li komisyon üyeleri, seçimde iç tüzük ve anayasa ihlali olduğunu belirterek seçimden çekildi. CHP ile birlikte Yeni Yol Grubu da seçimi terk etti. CHP’nin Anayasa Mahkemesi’ne gideceği öğrenildi.
Karma Komisyonda daha sonra 5’te 3 çoğunlukla 15 üye belirlendi. 15 isimden 5’i Meclis Genel Kurulu’nda yeni HSK üyesi olarak belirlenecek. Bu isimlerden 3’ü Yargıtay, 1’i Danıştay, 1’i ise avukat ya da akademisyen kontenjanından seçilecek.
İŞTE O İSİMLER...
Yargıtay kontenjanı adayları;
1. Üyelik: Fuzuli Aydoğdu, Ömer Faruk Aydıner, Mustafa Yapıcı
2. Üyelik: İbrahim Temir, Hakan Türkön, Hakan Yüksel
3. Üyelik: Seyfi Han, Şerafettin Saka, Ergün Şahin
Danıştay üyeleri kontenjanı adayları: Kemal Açıkgöz, Aysel Demirel, Cengiz Aydemir
Yükseköğretim ve avukat kontenjanı adayları: Hasan Oğuz Altınkaynak, Figen Şaştım, Alişan Tiryaki
SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
TBMM Genel Kurulu, gelecek haftalarda 5 HSK üyesi seçecek.
Karma Komisyon tarafından belirlenen 15 aday arasından her bir üye için ayrı ayrı gizli oyla seçim yapılacak. Birinci oylamada üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu, bu oylamada seçimin sonuçlandırılamaması halinde ikinci oylamada üye tamsayısının beşte üç çoğunluğu gerekecek. İkinci oylamada da üye seçilemezse, en çok oyu alan iki aday arasında ad çekme usulüyle üye seçimi gerçekleştirilecek. Seçilecek HSK üyeleri 4 yıl görev yapacak.
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