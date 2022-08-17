Çocuk parkı önünde silahlı saldırı: 2 ağır yaralı

17 Ağustos 2022 Çarşamba, 06:35

Merkez Yüreğir ilçesi Şehit Erkut Akbay Mahallesi'ndeki çocuk parkının önünde, 16 Ağustos Salı günü saat 22.30 sıralarında kaldırımda oturan Yusuf Gül ve Ramazan Sarıyıldız'ın yanına gelen kimliği belirsiz kişi, belinden çıkarttığı tabancayla ateş açtı.

SALDIRGAN KAÇTI

İlk önce Gül'ü başından vuran şüpheli, daha sonra olay yerinden koşarak kaçmaya çalışan Sarıyıldız'ı sırtından yaraladı. Şüpheli, saldırının ardından gecenin karanlığında gözden kaybolurken, çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

DURUMU AĞIR

Ağır yaralı Gül ve Sarıyıldız, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Gül'ün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Bölgede delil toplama çalışması yapan polis ekibi, şüphelinin tabancasından çıkan iki adet boş kovana rastladı. Şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.