Tartıştığı ablasını bıçaklayarak öldürdü!
Hatay'ın Altınözü ilçesinde bir kişi tartıştığı ablasını bıçaklayarak öldürdü.
Tokaçlı Mahallesi'nde Suriye uyruklu H.E. (23) ablası D.H. (24) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartıştı.
Tartışma sırasında H.E, ablası D.H'yi bıçakladı.
Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde D.H'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.
H.E. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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