İzmir'de dehşet: Tartıştığı komşusunu bıçaklayarak öldürdü
İzmir'in Tire ilçesinde G.Ç. (32), sokakta karşılaşıp, tartıştığı komşusu Mehmet Kenar'ı (33) bıçaklayarak öldürdü.
İhsaniye Mahallesi Yavuz Selim Sokak't, saat 11.00 sıralarında aralarında husumet olduğu öne sürülen G.Ç. ile komşusu Mehmet Kenar sokakta karşılaştı.
İkili arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. G.Ç., Kenar'ı vücudunun birçok yerinden bıçakladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kenar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
G.Ç. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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