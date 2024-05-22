Kırklareli'nde erkek vahşeti: Eşini bıçakla yaraladı

Kırklareli'nde eşini bıçakla yaralayan şüpheli erkek gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 22.05.2024 - 09:10
Kırklareli'nde erkek vahşeti: Eşini bıçakla yaraladı
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Çamlık Sokak'ta Yunus A. (32) ile Bahar A. (30) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi sonrası Yunus A. bıçakla eşini yaraladı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın sağlık ekiplerince Kırklareli Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi Cumhuriyet Mahallesi'nde arazide saklanırken yakaladı.

 


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