Tartıştığı adamı emniyet kemeriyle boğarak öldürdü
İzmir’in Karabağlar ilçesinde bir kişi aracının içerisinde tartıştığı kadın tarafından emniyet kemeriyle boğularak öldürüldü. Olayın ardından kaçan şüpheli kadın, polis ekipleri tarafından yakalandı.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde dün akşam 19.30 sıralarında, hafif ticari araç içerisinde bulunan H.Ö. (43) ile B.A. (40) adlı kadın arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine B.A., sürücü koltuğunda bulunan H.Ö'yü, boynuna emniyet kemerini dolayarak boğdu ve olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.
KISA SÜREDE YAKALANDI
Daha sonra çevre sakinleri tarafından durum polis ve sağlık ekiplerine bildirildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede H.Ö.'nün yaşamını yitirdiği belirlendi.
H.Ö.’nün cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Cinayet şüphelisini yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatan polis ekipleri, görgü tanıkları ve çevredeki güvenlik kameralarını inceledi.
GÖZALTINA ALINDI
Cinayet şüphelisi B.A., Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından evinin yakınında yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan kadının emniyetteki işlemleri sürerken, olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma da devam ediyor.
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