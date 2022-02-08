Miras kavgasında kan aktı: Kardeşini ve yengesini öldürdü

08 Şubat 2022 Salı, 20:16

Olay saat 16.00 sıralarında Yenimahalle'de meydana geldi. Kardeşiyle miras yüzünden husumetli olan bir kişi, akşam saatlerinde kardeşine ait eve geldi. İki kardeş evde yeniden tartışmaya başladı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNDÜ

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Ağabey, silahını çıkartarak kavga ettiği kardeşine ve onun eşine ateş etmeye başladı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan karı koca, ağır yaralandı.

Sesleri duyan mahalleli, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı incelemede iki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli ağabey, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Hayatını kaybeden çiftin cenazeleri ilk incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili başlatılan çalışmalar sürüyor.



