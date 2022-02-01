Fatma Girik'in kardeşi Günay Girik: Ablamı öldürdüler
Yeşilçam'ın efsane oyuncu Fatma Girik’in kardeşi Günay Girik, ablasının hastanede bilerek öldürüldüğünü söyleyerek hem tedavi gördüğü hastaneye hem de Fatma Girik'in yeğeni Ahu Turanlı'ya dava açtı.
Türk sinemasının ve Yeşilçam'ın efsane ismi Fatma Girik, 24 Ocak günü 79 yaşında koronavirüse bağlı olarak çoklu organ yetmezliği sonucu yaşamını yitirmişti. Fatma Girik’in kardeşi Günay Girik, cenazenin ardından iddialarda bulundu.
Günay Girik, Fatma Girik'in hastanede bilerek öldürüldüğünü söyleyerek hem tedavi gördüğü hastaneye hem de Fatma Girik'in yeğeni Ahu Turanlı Aşkar'a dava açtı.
Günay Girik ablasının tedavi gördüğü hastaneye ‘Bulaşıcı hastalıklar ile işlenebilecek suçlar kapsamında taksirle ölüme sebebiyet vermekten’ suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.
HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATTIK
MagazinBurada'nın haberine göre; Günay Girik, yeğeni Ahu Turanlı’ya da dava açtığını belirtti. Girik, yeğenine dava açma sebebini şu şekilde özetledi:
“Bodrum Nöbetçi Sulh Hukuk Mahkemesi’nde bu süreç boyunca ‘Fatma Girik’in mal varlığına tedbir konulması’ hakkında hukuki süreç başlattık. Artık süreç yargıdadır. Tüm bu süreç avukatımız tarafından takip edilecektir.”
Video Haberler
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
- Aşırı kar biriken otogarın çatısında çökme oluştu
- Yurttaşın ekmek çilesi böyle görüntülendi
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
- Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
- Feci olay: Belediye aracı çukura düştü
En Çok Okunan Haberler
- Yıkılan binanın bitişiğindeki bina duvarsız kaldı!
- İşte en çok harcama yapılan sektörler
- 2022 sezonundan itibaren geçerli olacak
- Yurtiçi Kargo işçileri eylemde
- Peru’daart arda istifalar: Şimdi de başbakan...
- Erkan Baş: Bebekten katil yaratan zihniyeti gördük
- Fenerbahçe'nin transferine menajer engeli!
- 'Faturalar şubatta daha da kabaracak'
- Boğaziçi Rektörü İnci'den kendine atama
- Galatasaray'ın eski başkanından seçim açıklaması!