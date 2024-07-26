Tartıştığı annesini bıçakla yaraladı

Ankara'da Z.K., balkonda tartıştığı ve psikolojik rahatsızlığı bulunduğu öne sürülen kızı D.K.’nın bıçaklı saldırısı sonucu yaralandı. Anne hastaneye kaldırılırken, kızı ise gözaltına alındı.

DHA
Yayınlanma: 26.07.2024 - 08:06
Tartıştığı annesini bıçakla yaraladı
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Mamak ilçesi Akdere Mahallesi 354'üncü Sokakta iddiaya göre psikolojik rahatsızlığı bulunan D.K., oturdukları binanın balkonunda annesi Z.K. ile tartışmaya başladı. Gürültü üzerine çevredeki binalarda oturanlar da pencere ve balkonlardan anne ile kızının tartışmasına şahit oldu. Yaşanan gerginlik sırasında mutfaktan bıçağı alan D.K., annesine saldırdı. Kadının yardım çağrıları üzerine çevrede oturanlar 112 Acil çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine adrese kısa sürede polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan anne Z.K., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürüldü. Tedavi altına alınan annenin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Bu arada polis ekipleri D.K.’yı gözaltına alırken, olayla ilgili çalışma başlatıldı.

Bu arada D.K.’nın annesini bıçakla yaraladığı o anlar ise komşuları tarafından cep telefonu ile kaydedildi. 


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