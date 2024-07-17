Burdur'da damat dehşeti: Silahın kabzasıyla kayınpederini yaraladı

Burdur'da tabancanın kabzasıyla kayınpederini başından yaralayan damat, gözaltına alındı.

AA
Yayınlanma: 17.07.2024 - 07:31
Burdur'da damat dehşeti: Silahın kabzasıyla kayınpederini yaraladı
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Özgür Mahallesi Hamit Çine Caddesi'nde kayınpederinin restoranına gelen A.O.Ş, burada bulunan eşiyle tartışmaya başladı.

A.O.Ş, tartışma sırasında araya giren kayınpederi A.Z'nin kafasına yanında getirdiği tabancanın kabzasıyla vurdu. O sırada ateş alan silahtan çıkan bir mermi de restoranın camını kırdı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri damadı gözaltına aldı. Başından hafif yaralanan A.Z. ise Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.


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