Burdur'da damat dehşeti: Silahın kabzasıyla kayınpederini yaraladı

Yayınlanma: 17.07.2024 - 07:31

Güncelleme: 17.07.2024 - 07:31

Özgür Mahallesi Hamit Çine Caddesi'nde kayınpederinin restoranına gelen A.O.Ş, burada bulunan eşiyle tartışmaya başladı.

A.O.Ş, tartışma sırasında araya giren kayınpederi A.Z'nin kafasına yanında getirdiği tabancanın kabzasıyla vurdu. O sırada ateş alan silahtan çıkan bir mermi de restoranın camını kırdı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri damadı gözaltına aldı. Başından hafif yaralanan A.Z. ise Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.