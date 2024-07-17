Burdur'da damat dehşeti: Silahın kabzasıyla kayınpederini yaraladı
Burdur'da tabancanın kabzasıyla kayınpederini başından yaralayan damat, gözaltına alındı.
Özgür Mahallesi Hamit Çine Caddesi'nde kayınpederinin restoranına gelen A.O.Ş, burada bulunan eşiyle tartışmaya başladı.
A.O.Ş, tartışma sırasında araya giren kayınpederi A.Z'nin kafasına yanında getirdiği tabancanın kabzasıyla vurdu. O sırada ateş alan silahtan çıkan bir mermi de restoranın camını kırdı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri damadı gözaltına aldı. Başından hafif yaralanan A.Z. ise Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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