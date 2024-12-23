Tartıştığı arkadaşını bıçaklayıp öldürdü!

Yayınlanma: 23.12.2024 - 17:36

Güncelleme: 23.12.2024 - 17:36

Turhal ilçesi Çevlikler Mahallesi’nde metruk bir evin önünde sabah saatlerinde erkek cesedi bulundu.

Mahalleli, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polisin yaptığı araştırmada, cesedin Ozan Karaca’ya ait olduğu ve bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.

Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, Ozan Karaca’nın arkadaşı D.A.’yı gözaltına aldı.

D.A. ifadesinde birlikte içki içerken Ozan Karaca’nın kendisine küfrettiğini, çıkan tartışmada da bıçakladığını söyledi.

Ozan Karaca’nın cenazesi, otopsi işlemleri için Tokat Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.