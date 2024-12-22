Aksaray’da erkek vahşeti… Pusu kurdu, eski eşini 13 kez bıçakladı! Kadının durumu kritik

Aksaray’da evin önünde pusu kuran Gürsel G. (29), eski eşi Azra Şengül Şen'i (23) vücudunun 13 yerinden bıçakladı.

Aksaray’da erkek vahşeti… Pusu kurdu, eski eşini 13 kez bıçakladı! Kadının durumu kritik
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DHA
Yayınlanma: 22.12.2024 - 20:33

Olay, saat 18.30 sıralarında Paşacık Mahallesi 1615 Sokak’ta meydana geldi. Eşinden boşanan ve kızıyla birlikte yaşayan Azra Şengül Şen, evine girmek için bahçe kapısını açıp merdivenlere doğru yöneldiği sırada, eski eşi Gürsel G., saklandığı yerden çıkıp önünü kesti. 

Ardından bıçakla eşine saldırdı. Yüzü, sırtı ve boğazı olmak üzere vücudunun 13 yerinden bıçak darbesiyle yaralanan Şen, kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan eski eş ise olay yerinden kaçtı.

Çığlıkları duyan komşularının ihbarı üzerine adresi polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Şen, kendisine müdahale eden ekiplere eve girmek için binaya yaklaşırken eski eşinin aniden önüne çıkıp saldırdığını, kızının da evde olduğunu belirtti. 

Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Şen'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Polis, bıçağı olay yerine atıp kaçan saldırgan Gürsel G.'nin yakalanması için çalışma başlattı.


Etiketler: #aksaray #erkek dehşeti

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