Tartıştığı arkadaşını sırtından da bıçaklayan şüpheli tutuklandı

Samsun'da tartıştığı arkadaşı H.Ç.'yi (36) bıçaklayarak yaralayan Emrah Sağlam (36), tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 11.12.2023 - 14:12
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Olay, dün sabah İlkadım ilçesinde meydana geldi. Emrah Sağlam ile arkadaşı H.Ç. arasında tartışma çıktı. Telefonda tartışan 2 arkadaş daha sonra Kışla Mahallesi'nde buluştu. 

Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi ile Emrah Sağlam, H.Ç.'yi 4 kez bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Sağlam bıçakla saldırdığı H.Ç.'yi sol göğüs altından, sağ göğüs altından ve sırtından olmak üzere 4 yerinden bıçakladı.

Ağır yaralanan H.Ç., sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. H.Ç. tedavi altına alınırken, yakalanan şüpheli tutuklandı.


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