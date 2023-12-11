Tartıştığı arkadaşını sırtından da bıçaklayan şüpheli tutuklandı

Yayınlanma: 11.12.2023 - 14:12

Güncelleme: 11.12.2023 - 15:13

Olay, dün sabah İlkadım ilçesinde meydana geldi. Emrah Sağlam ile arkadaşı H.Ç. arasında tartışma çıktı. Telefonda tartışan 2 arkadaş daha sonra Kışla Mahallesi'nde buluştu.

Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi ile Emrah Sağlam, H.Ç.'yi 4 kez bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Sağlam bıçakla saldırdığı H.Ç.'yi sol göğüs altından, sağ göğüs altından ve sırtından olmak üzere 4 yerinden bıçakladı.

Ağır yaralanan H.Ç., sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. H.Ç. tedavi altına alınırken, yakalanan şüpheli tutuklandı.