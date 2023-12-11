Tartıştığı arkadaşını sırtından da bıçaklayan şüpheli tutuklandı
Samsun'da tartıştığı arkadaşı H.Ç.'yi (36) bıçaklayarak yaralayan Emrah Sağlam (36), tutuklandı.
Olay, dün sabah İlkadım ilçesinde meydana geldi. Emrah Sağlam ile arkadaşı H.Ç. arasında tartışma çıktı. Telefonda tartışan 2 arkadaş daha sonra Kışla Mahallesi'nde buluştu.
Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi ile Emrah Sağlam, H.Ç.'yi 4 kez bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Sağlam bıçakla saldırdığı H.Ç.'yi sol göğüs altından, sağ göğüs altından ve sırtından olmak üzere 4 yerinden bıçakladı.
Ağır yaralanan H.Ç., sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. H.Ç. tedavi altına alınırken, yakalanan şüpheli tutuklandı.
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