Tartıştığı babası ile ağabeyini bıçakladı
Adıyaman’ın Kahta ilçesinde, uyuşturucu madde bağımlısı olduğu öne sürülen Burak Ünal (35), para isteğine olumsuz yanıt verdiği için tartıştığı babası ile ağabeyini bıçakla yaraladı.
Atatürk Mahallesi’nde 26 Eylül Pazartesi günü öğle saatlerinde, uyuşturucu madde bağımlısı olduğu öne sürülen Burak Ünal, evde bulunan babası ve ağabeyinden para istedi. Burak Ünal, talebine olumsuz yanıt veren babası ve ağabeyi ile tartıştı.
MUTFAKTAN ALDIĞI BIÇAKLA YARALADI
Burak Ünal, büyüyen tartışma sırasında mutfaktan aldığı bıçak ile babası Mehmet Can Ünal (77) bacağından, ağabeyi Şefik Ünal’ı (48) ise kolundan yaraladı.
Gürültüyü duyanların ihbarıyla eve gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı baba ile oğlu, hastaneye kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan Burak Ünal ise kısa sürede polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
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