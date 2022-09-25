Boşanma aşamasında olduğu kadını ölümle tehdit etti, taksi şoförünü bıçakladı
Hatay'da oturan Sait Aksoy (23), boşanma aşamasında olduğu F.A.'yı öldürmekle tehdit edip, mesaj attı. Aksoy, F.A.'nın yaşadığı Konya'nın Karapınar ilçesine geldiği şoför E.Y.'yi bıçaklayıp, taksiyi kaçırdı. Aksoy, F.A.'nın evinin yakınlarında önlem alan polis tarafından yakalandı.
Karapınar ilçesinde meydana gelen olayda, Sait Aksoy, boşanma aşamasında olan ve evi terk edip Konya'nın Karapınar ilçesine yerleşen eşi F.A.'ya telefonla tehdit mesajları gönderdi. Ardından E.Y.'nin kullandığı taksiyle Hatay'dan Karapınar ilçesine geldi.
TAKSİCİYİ DE BIÇAKLADI
Aksoy, burada şoför E.Y.'yi ücret yüzünden tartışıp bıçakladı. Ardından da taksi ve araçtaki 2 cep telefonunu alıp kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kanlar içinde kalan E.Y., ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
İlk müdahalesi yapılan ve hayati tehlikesi bulunan E.Y., Konya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.
GÖZALTINA ALINDI
E.Y., kendisini bıçaklayan müşterisi Aksoy'un, tehdit ettiği F.A. için Karapınar'a geldiğini belirtti. Polis, Aksoy'un zarar verebileceği düşüncesiyle F.A.'yı evinden alıp, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirdi. Ardından da F.A.'nın evinin çevresinde önlem aldı.
F.A.'nın evine gelen Aksoy, polis tarafından gözaltına alındı. Aksoy'un taksiyle birlikte çaldığı 2 cep telefonunu da sattığı belirlendi. 'Kasten yaralama', 'hırsızlık' ve 'güveni kötüye kullanma' gibi suçlardan poliste kaydı bulunan Aksoy, Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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