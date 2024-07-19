Tartıştığı babasını tabancayla vurarak öldürdü

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde Muhammet Sami Çınar, tartıştığı babası Cemalettin Çınar'ı tabancayla vurarak öldürdü.

DHA
Yayınlanma: 19.07.2024 - 10:34
Abone Ol google-news

Göl Mahallesi İnönü Caddesi'ndeki sitede Muhammet Sami Çınar, tartıştığı babası Cemalettin Çınar'ı tabancayla vurarak öldürdü. Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla olay yerine polis ve 112 acil ekipleri sevk edildi. Başına ve vücuduna mermi isabet eden Cemalettin Çınar, olay yerinde yaşamını yitirdi. Muhammet Sami Çınar ise eve gelen polis ekiplerine teslim oldu.

TABANCAYI SOSYAL MEDYADAN ALMIŞ

Özel güvenlik görevlisi olan şüphelinin 2 ay önce işinden ayrıldığı, tabancayı sosyal medya uygulaması üzerinden sipariş ederek satın aldığı öğrenildi. Aynı evde yaşayan anne Z.B.Ç. ile kız kardeşi H.Ç. de polis ekiplerince ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Cemalettin Çınar'ın cansız bedeni incelemenin ardından Sapanca İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cenaze, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezine gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. 


Olay yeri haberleri öldürdü haberleri sakarya haberleri sapanca haberleri sosyal medya haberleri Soruşturma haberleri

İlgili Haberler

İYİ Partili eski il başkanı tartıştığı kiracısını öldürdü

İYİ Partili eski il başkanı tartıştığı kiracısını öldürdü
İstanbul'da 'klima' cinayeti kamerada: Kafa atarak arkadaşını öldürdü!

İstanbul'da 'klima' cinayeti kamerada: Kafa atarak arkadaşını öldürdü!
Yer Esenyurt… Restorana silahlı saldırı: Yoldan geçen kişiyi öldürdüler!

Yer Esenyurt… Restorana silahlı saldırı: Yoldan geçen kişiyi öldürdüler!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler