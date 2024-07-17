İstanbul'da 'klima' cinayeti kamerada: Kafa atarak arkadaşını öldürdü!

Arnavutköy’de aynı iş yerinde çalışan iki arkadaş arasında klima açma yüzünden başlayan tartışma cinayetle bitti. Başına aldığı kafa darbesi ile yere düşen adam kaldırıldığı hastanede 2 gün sonra hayatını kaybetti. Gözaltına alınan arkadaşı tutuklanarak cezaevine gönderilirken, adamın ise beyninde tümör olduğu ortaya çıktı.

İHA
Yayınlanma: 17.07.2024 - 10:13
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Arnavutköy Ömerli Mahallesi’nde aynı işyerinde çalışan Ahmet Ç. ile Kamilcan H. arasında geçen hafta klima açma yüzünden tartışma çıktı.

Tartışma küfürleşmeye dönünce kavga bir anda büyüdü. Ahmet Ç. , Kamilcan H.’ye kafa atarak yere düşürdü. Başına aldığı darbe ile baygınlık geçiren Kamilcan H., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şüpheli Ahmet Ç.’yi gözaltına aldı.

BEYNİNDE TÜMÖR OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Hastanede tedavi altına alınan Kamilcan H. 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Kamilcan H.’nin beyninde tümör olduğu darp sonucu hasar aldığı için hayatını kaybettiği değerlendirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Ahmet Ç., çıkarıldığı mahkemece “kasten öldürme” suçundan tutuklandı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Şüphelinin ifadesinde, “Klima açma konusunda tartıma yaşadık. Karşılıklı küfürleşme oldu” dediği öğrenildi.


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