Yer Esenyurt… Restorana silahlı saldırı: Yoldan geçen kişiyi öldürdüler!

Esenyurt’ta motosikletli ve yüzleri maskeli şahıs ya da şahıslar tarafından bir restorana silahlı saldırı düzenlendi. Olayda restoranın önünden geçerken kurşun isabet eden bir kişi hayatını kaybederken polis ekipleri konu ile ilgili çalışma başlattı.

İHA
Yayınlanma: 17.07.2024 - 00:46
Yer Esenyurt… Restorana silahlı saldırı: Yoldan geçen kişiyi öldürdüler!
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Olay, saat 22.00 sıralarında Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz motosikleti ve yüzleri maskeli şahıs ya da şahıslar cadde üzerinde bulunan bir restorana doğru birçok kez ateş etti. 

Saldırı sonrası şüpheliler motosikletleriyle kaçarak kayıplara karıştı. Olayda restoranın önünden geçerken kurşun isabet eden yabancı uyruklu bir şahıs yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Yaralanan adam yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri restoranın önünü güvenlik şeridi kapatırken olay yeri inceleme ekipleri konu ile ilgili çalışma yaptı. 

Yapılan incelemelerde restorana 4 adet ve park halindeki 2 araca mermi isabet etti. Polis ekipleri kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


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