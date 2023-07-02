Tartıştığı babasının evini ve otomobilini ateşe verdi
Adıyaman’ın Besni ilçesinde, tartıştığı babasının evi ile otomobilini ateşe verince gözaltına alınan Muhammed Kaya (23), tutuklandı.
Ciritmeydan Mahallesi’nde, cuma günü gece saatlerinde yurtdışında yaşadığı ve bayram tatili için ailesinin yanına geldiği öğrenilen Muhammed Kaya ile babası Sabri Kaya arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
BENZİN DÖKÜP ATEŞE VERDİ
Tartışmanın ardından Muhammed Kaya, ailesinin yaşadığı 2 katlı müstakil ev ile sokakta park halinde olan babasına ait 34 CTP 78 plakalı otomobili benzin dökerek ateşe verdi.
Alevleri görenlerin ihbarıyla gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü.
Ev ve otomobilde hasar meydana gelirken, polis ekipleri sokaktaki güvenlik kamerasından şüphelinin Muhammed Kaya olduğunu tespit etti.
TUTUKLANDI
Kısa sürede yakalanarak, gözaltına alınan Kaya, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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