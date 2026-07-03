Kardeşlerinden birini bıçakla öldürdü, diğerini yaraladı

Isparta'nın Atabey ilçesinde Gölet bölgesinde dün çalışma yapan kepçe operatörü Gökhan Akdolgan ile Halil ve Yaşar Yıldız kardeşler arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Halil ve Yaşar Yıldız bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan 1 çocuk babası Halil Yıldız doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Yaşar Yıldız ise Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Kavganın ardından yakalanarak gözaltına alınan Gökhan Akdolgan, jandarmadaki ifadesi sonrası bugün Isparta Adliyesi'ne getirildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Gökhan Akdolgan tutuklanarak Isparta E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Halil Yıldız'ın cenazesi ise bu sabah yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi. Atabey'e getirilen Yıldız'ın cenazesi cuma vakti kılınan namaz sonrası toprağa verildi.