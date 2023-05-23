Tartıştığı esnafı 12. kattan atan sanık hakkında karar verildi!

Yayınlanma: 23.05.2023 - 12:06

Güncelleme: 23.05.2023 - 12:11

İstanbul'un Şişli ilçesinde bulunan bir ticaret merkezinde tartıştığı esnaf İlyas Demirci'yi 12'nci kattan atarak ağır şekilde yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla 1 yıl 5 aylık hapis cezası alan, ancak itiraz sonucu yeniden yargılanan Çağdaş Boyalı'nın davasında karar çıktı.

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki 5'inci duruşmaya, tutuksuz sanık Çağdaş Boyalı ve şikâyetçi İlyas Demirci ile taraf avukatları katıldı.

SAVCI: "MAĞDURU KASITLI DÜŞÜRMEYE ÇALIŞTI"

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, sanık ve mağdurun arasında eskiye dayalı husumet bulunmadığı, taraflar arasındaki olayın ani geliştiğini ifade etti. Dosyaya eklenen Adli Tıp raporlarına yer verilen mütalaada, İlyas Demirci’nin yaralanmasının basit tıbbı müdahale ile giderilebilecek ölçüde olmadığı, birçok noktada kemik kırığı olduğu ve kırıklarının hayati fonksiyonun etkilediği belirtildi. Mütalaada, sanığın "Yanlışlıkla düştü" savunması yaptığını, fakat mağduru kasıtlı düşürmeye çalıştığının görüntülerden tespit edildiğini ifade ederek, cezalandırılması istendi.

BERAATİNİ TALEP ETTİ

Şikâyetçi İlyas Demirci, mütalaaya katıldığını belirterek sanığın cezalandırılmasını talep etti. Sanık Çağdaş Boyalı ise beraatini talep etti.

İNDİRİMLERLE 2 YIL HAPİS CEZASI!

Kararını açıklayan mahkeme, sanığın eylemi neticesinde şikâyetçinin hayati fonksiyonlarına 6 derece etkili kemik kırığı oluşturarak organlarının sürekli zayıflaması niteliğinde yaraladığını belirtti. Mahkeme, sanık hakkında "haksız tahrik altında kasten yaralama" suçundan takdiri indirim de uygulayarak 2 yıl hapis cezası verdi. Heyet, sanık hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.

"YÜRÜYEMİYORUM, BENİ SAKAT BIRAKTI"

Duruşma çıkışında konuşan İlyas Demirci, karara şu sözlerle tepki gösterdi:

"Ödül verdi. Yürüyemiyorum, beni sakat bıraktı. Karşılığında 2 yıl, o da tutuksuz. Söyleyecek bir şey yok. PERPA’da çalışmıyorum. Evde yatalağım nasıl çalışayım."

NE OLMUŞTU?

Şişli'de bir ticaret merkezinde 22 Şubat 2021 tarihinde akşam saatlerinde esnaf İlyas Demirci, tartıştığı 21 yaşındaki Çağdaş Boyalı tarafından 12'nci kattan aşağı atılmıştı. Şans eseri 11'inci kata düşen Demirci, vücudunda oluşan kırıklar nedeniyle hastanede tedavi altına alınmıştı. Taraflar arasında yaşananlar güvenlik kamerasına yansımıştı. Aşağı atılan İlyas Demirci'nin şikayeti üzerine gözaltına alınan Çağdaş Boyalı emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İddianamede Çağdaş Boyalı hakkında "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan 1 yıl 6 aydan 4 yıl 6 aya kadar hapis isteniyordu. Yargılanan Çağdaş Boyalı, "haksız tahrik altında kasten yaralama" suçundan 'iyi hal indirimi' uygulayarak 1 yıl 5 ay hapis cezası vererek hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar vermişti. Şikâyetçi İlyas Demirci'nin avukatının, sanık hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına itiraz etmesi sonucu üst mahkeme itirazı kabul etmişti.