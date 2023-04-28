Tartıştığı güvenlik görevlisini ayağından vurdu
Samsun'un İlkadım ilçesinde eğlence mekanına alınmayan Yiğit Furkan Göktaş (21), tartıştığı güvenlik görevlisi E.A.'yı (45) tabancayla ayak serçe parmağından yaraladı.
Kale Mahallesi'nde 2 gün önce eğlence mekanına giden Yiğit Furkan Göktaş, içeri girmek istedi. Mekanda güvenlik olarak çalışan E.A., iddiaya göre Göktaş'a izin vermeyince tartışma çıktı.
Tartışmanın ardından ayrılan Göktaş, 2 saat sonra elinde tabanca ile geri döndü. Göktaş, E.A.'yı tabanca ile ayak serçe parmağından vurarak yaraladı. E.A. hastaneye kaldırılırken, kaçan Göktaş Atakum ilçesinde yakalandı.
TUTUKLANDI
Polisteki işlemleri sonrası Yiğit Furkan Göktaş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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