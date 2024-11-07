Tartıştığı esnafın camlarını sopayla kırdı
Denizli’de aralarındaki alacak verecek meselesi nedeniyle öfkelenen adam, eline aldığı sopayla dükkanın camlarını kırdı.
Olay, Buldan ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarındaki alacak verecek meselesi nedeniyle elektrik tesisat ustası H.Ö., ile tartışma yaşayan H.Ü., öfkelendi. H.Ü., eline aldığı sopayla H.Ö.’nün dükkanına gitti.
Dükkanın önüne gelen şahıs elindeki sopayla camları kırdı. Olay anları ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Görüntülerde H.Ü.’nün koşarak dükkanın önüne geldiği, elindeki sopayla defalarca cama vurduğu görülüyor.
El hareketleriyle de tehditler savurduğu anlaşılan H.Ü.’nün arkasından gelen bir kişinin güçlükle sakinleştirdiği görüldü.
Saldırıya uğrayan H.Ö.’nün esnaf komşularının ise tepkisiz izlemeleri dikkat çekti.
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