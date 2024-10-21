Mardin'de cadde ortasında yumruklu, sopalı kavga! Çevredekiler zor ayırdı...

Yayınlanma: 21.10.2024 - 17:14

Güncelleme: 21.10.2024 - 17:14

Alınan bilgiye göre, öğle saatlerinde Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi üzerinde iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede sopalı ve yumruklu kavgaya dönüştü.

ÇEVREDEKİLER ZOR AYIRDI

Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle son buldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla çekildi.