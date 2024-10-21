Mardin'de cadde ortasında yumruklu, sopalı kavga! Çevredekiler zor ayırdı...
Mardin’in Artuklu ilçesinde iki kişi arasında başlayan tartışma, kısa sürede yumruklu ve sopalı kavgaya dönüştü.
Alınan bilgiye göre, öğle saatlerinde Artuklu ilçesi 13 Mart Mahallesi üzerinde iki kişi arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede sopalı ve yumruklu kavgaya dönüştü.
ÇEVREDEKİLER ZOR AYIRDI
Kavga, çevredekilerin araya girmesiyle son buldu. O anlar cep telefonu kamerasıyla çekildi.
Etiketler: #mardin
En Çok Okunan Haberler
-
- FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü
- FETÖ'de bundan sonra ne olacak?
- ‘Size göre olumlu olması durumu değiştirmiyor'
- 'İvedilikle gözaltına alınması lazım'
- Kredi kartı limitini düşürenlere kötü haber!
- Özgür Özel'den ilk 4 madde çıkışı...
- Banka hesaplarınız boşaltılabilir!
- Hepiniz bal gibi biliyordunuz!
- Bir numaralı sanık belli oldu
- Ankara'dan ilk 'Gülen' açıklaması