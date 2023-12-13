Tartıştığı esnafın tabelasını kırdı! Küfür ve tehditler havada uçuştu: 'Başınıza yağmur yağdıracağım...'

Yayınlanma: 13.12.2023 - 09:44

Güncelleme: 13.12.2023 - 11:20

Esenyurt Güzelyurt Mahallesi’nde, dün akşam saatlerinde apartmanda yaşayan kadın ile alt katındaki restoran sahibi arasında nedeni bilinmeyen bir tartışma çıktı.

Tartışma giderek büyürken kadın evindeki dambıl ve sopa ile vurarak restoranın tabelasındaki harfleri kırdı. Bunun üzerine sinirlenen esnaf, kadına bağırarak hakaret etmeye başladı.

Bir süre sonra kadın, “Başınıza yağmur yağdıracağım. Buradan gideceksiniz. Bu dükkanı başınıza yıkacağım” diye bağırarak esnafa küfürler savurdu.

BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Olay sonrası iki taraf da karakola giderek birbirinden şikayetçi olurken polis ekipleri konu ile ilgili çalışma yaptı. Yaşanan o tartışma çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.