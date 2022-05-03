Tartıştığı kardeşini pompalı tüfekle öldürdü!
Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, tartıştığı ağabeyi Bahri Y. (40) tarafından pompalı tüfekle göğsünden vurulan İlyas Y. (38), yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Olay, saat 10.00 sıralarında Gaffarlar Mahallesi'nde meydana geldi. Bahri Y. ile kendisi gibi çiftçi olan kardeşi İlyas Y. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Bahri Y., evine gidip, pompalı tüfeğini alarak geri döndü.
GÖĞSÜNDEN VURDU
Bahri Y., kardeşi İlyas Y.'yi göğsünden vurdu. Yaralanan İlyas Y., kanlar içinde yere yığıldı.
Silah sesini duyan köylülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Koçarlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İlyas Y., doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı. Bahri Y., jandarma tarafından gözaltına alındı.
Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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