Tartıştığı kişiyi satırla yaralayan çocuk yakalandı

Yayınlanma: 01.12.2023 - 07:13

Güncelleme: 01.12.2023 - 07:43

Ankara'da 28 Kasım günü saat 21.30 sıralarında Etiler Mahallesi'nde çocuk yaştaki B.L. ve bir arkadaşı, bir işyerinde malzeme taşıyan çalışanla bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

SATIRLA SALDIRDI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle B.L., üzerinde bulunan satırla çalışana saldırdı. Çalışan, aldığı satır darbeleriyle kanlar içerisinde yığılırken B.L. ise olay yerinden kaçtı. Olayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan çalışan hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri ise B.L.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

OLAY YERİNDEN KAÇAN ÇOCUK YAKALANDI

Öte yandan olay, güvenlik kamerası tarafından da kaydedildi. Şüpheli B.L., 30 Kasım günü Etimesgut ilçesi 30 Ağustos Mahallesi'nde yakalandı.

B.L., ifadesinde olayda kullandığı satırı gömdüğü yeri polislere söyledi. Polisler suç aleti satırı muhafaza altına alırken, gözaltına alınan ve birçok suçtan da kaydı bulunan B.L., yapılan işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.