Tartıştığı kişiyi silahla kovalama anları saniye saniye kameralara yansıdı

Kağıthane’de gece saatlerinde bir sokakta çıkan tartışma sonucu kaçan genci kovalayan saldırgan, şahsın sığındığı internet kafeye silahla ateş açtı. Kovalamaca ve saldırı anı kameralara saniye saniye yansırken, olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Yanındaki şahsın müdahale ettiği saldırgan güçlükle uzaklaştırıldı.

İHA
Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 13:06
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İstanbul Kağıthane ilçesinin Sultanselim Mahallesi’nde geçen aylarda meydana gelen olayda, maskeli ve kapüşonlu bir şahıs, sokak arasında bir gençle tartışması kavgaya döndü. Saldırganın yanında bulundurduğu silahını çekmesi üzerine tartıştığı genç hızla yanından uzaklaştı.

KOVALADIĞI GENCİN SIĞINDIĞI İŞ YERİNE SIKTI

Saldırganın arkasından geldiğini gören genç, cadde üzerindeki internet kafeye sığındı. Gencin arkasından arkadaşıyla birlikte elinde silahla onu kovalayan saldırgan, kafeye dışarıdan bir el ateş etti. Saldırgan ikinci ateşi açacağı esnada yanındaki arkadaşı ona müdahale etti. Saldırgan arkadaşı tarafından güçlükle olay yerinden uzaklaştırıldı. Kovalamaca ve saldırı anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

SİLAHIN KURUSIKI OLMASI FAİCAYI ÖNLEDİ

Olayla ilgili konuşan Adem Çoban, "İki kişi arasında bir tartışma çıkıyor. Tartışma daha sonrasında yerini kavgaya bırakıyor. Arkadaş sinirlendikten sonra belindeki silaha davranıp öteki arkadaşı kovalamaya başlıyor. Bildiğim kadarıyla silah kurusıkı çünkü duvarlarda mermi izi ya da başka bir iz yoktu. Kaçan kişi kovalamaca esnasında bizim dükkanın olduğu yere sığınıyor, ama dediğim gibi silah kurusıkı olduğu için herhangi bir yaralanma olayı olmuyor" dedi.
Öte yandan, olayla ilgili şikayette bulunulmadığı öğrenildi.


İstanbul Kağıthane kovalamaca kurusıkı tartışma

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