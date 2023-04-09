Trafikte yol verme tartışması: Motosiklet sürücüsü bıçakla saldırdı!
Adana’da bir kişi trafikte yol verme yüzünden tartıştığı otomobil sürücüsüne bıçakla saldırdı. İkili arasında çıkan kavgada kimse yaralanmadı.
Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı D-400 Karayolu Turhan Cemal Beriker Bulvarı üzerinde trafikta yol verme tartışması kavgaya döndü. Bir kişi cebinden çıkardığı bıçakla tartıştığı otomobilin sürücüsüne saldırdı.
İddiaya göre, 01 ANS 668 plakalı motosiklet sürücüsü ile ismi öğrenilemeyen 01 GH 120 plakalı otomobil sürücüsü trafikte yol verme meselesi nedeniyle tartıştı. Motosiklet sürücüsü kırmızı ışıkta durdukları sırada cebinden çıkartdığı bıçakla kendisine yol vermeyen otomobil sürücüsüne camdan saldırmaya başladı.
Bunun üzerine çevredekiler araya girerek motosiklet sürücüsünü uzaklaştırdı. Ancak bir süre sonra saldırıya uğrayan şoför, otomobilinden inip kendisine bıçakla saldıran motosiklet sürücüsünün yanına gitti. İkili bu sefer de kavgaya tutuşunca çevredeki yurttaşlar sürücüleri ayırdı.
İkili arasında çıkan kavgada kimse yaralanmazken kavga ve saldırı anı cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydedildi.
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