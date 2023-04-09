Ani fren yapan otobüsün bariyere sıkıştırdığı motosiklet sürücüsü yaralandı
Ataşehir, D-100 Karayolu'nda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği İETT otobüsü, yan tarafında ilerleyen motosikletliyi bariyerle otobüs arasında sıkıştırdı. Kazada motosiklet sürücüsü ve otobüsteki 1 yolcu yaralandı.
İstanbul, Ataşehir, D-100 Karayolu Harem yönünde dün saat 17.00 civarında kaza meydana geldi. İddiaya göre, Kamber Öztürk yönetimindeki 34 TU 2771 plakalı Yedpa-Kadıköy seferini yapan 319 hatlı İETT otobüsünün sürücüsü, bir anda önüne çıkan otomobile çarpmamak için frene basarak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bu sırada aynı yönde ilerleyen motosiklet sürücüsü, İETT otobüsü ile demir bariyerler arasında sıkıştı. Otobüsteki yolcular aşağıya inerek motosiklet sürücüsünün çıkmasına yardım etti.
Motosiklet sürücüsü Samet Cengiz, yolcuların yardımı ile ayağını sıkıştığı yerden kurtardı. Otobüsteki yolculardan Melis Yavuz ise ani fren nedeniyle dengesini kaybederek araç içerisinde düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Cengiz ve otobüste bulunan Yavuz, olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, otobüs şoförü Öztürk, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
OTOBÜS ŞOFÖRÜ İLE GERGİNLİK
Kazanın ardından yoldan geçen görgü tanıkları ile otobüs şoförü arasında gerginlik yaşandı. Görgü tanıkları motosiklet sürücüsünün bariyerler arasında sıkışmasına tepki göstererek, 'Neden önüne kıran araçlara dokunmadın' diyerek otobüs şoförü ile tartıştı. Tepkiler üzerine otobüs şoförü Kamber Öztürk, “İki araba bir anda önüme kırdı. Çarpmamak için fren yaptıktan sonra mecbur bariyerlere doğru kaçtım. Motosikletli arkadaş da öbür yöne gidiyordu" dedi.
Kazada yaralanan yolcu Melis Yavuz, "Ani fren yapınca dengemi kaybettim. Cama çarpacaktım tutunmaya çalıştım. Burnumu direğe çarptım. Ayağımda ve boynumda da ağrılar var" şeklinde konuştu.
Polis meydana gelen kaza ile ilgili inceleme başlattı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan çiftini üzecek aday
- MetroPOLL'den son seçim anketi: Kılıçdaroğlu önde
- İşte CHP'nin aday listesinde yer alan ilk isimler
- CHP'nin listesinde sürpriz isim
- Erdoğan 3 bakanı liste dışı bırakmış
- Millet ve Cumhur'un pusuladaki yerleri belli oldu
- Aytun Çıray adaylıktan çekildi
- Buket Aydın muhalefeti hedef aldı
- CHP'den 4 partiye 3 tip kontenjan
- ABD, TRT’nin basın kartlarını iptal etti