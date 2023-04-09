Ani fren yapan otobüsün bariyere sıkıştırdığı motosiklet sürücüsü yaralandı

Yayınlanma: 09 Nisan 2023 - 11:18

Güncelleme: 09 Nisan 2023 - 12:17

İstanbul, Ataşehir, D-100 Karayolu Harem yönünde dün saat 17.00 civarında kaza meydana geldi. İddiaya göre, Kamber Öztürk yönetimindeki 34 TU 2771 plakalı Yedpa-Kadıköy seferini yapan 319 hatlı İETT otobüsünün sürücüsü, bir anda önüne çıkan otomobile çarpmamak için frene basarak direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bu sırada aynı yönde ilerleyen motosiklet sürücüsü, İETT otobüsü ile demir bariyerler arasında sıkıştı. Otobüsteki yolcular aşağıya inerek motosiklet sürücüsünün çıkmasına yardım etti.

Motosiklet sürücüsü Samet Cengiz, yolcuların yardımı ile ayağını sıkıştığı yerden kurtardı. Otobüsteki yolculardan Melis Yavuz ise ani fren nedeniyle dengesini kaybederek araç içerisinde düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Cengiz ve otobüste bulunan Yavuz, olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, otobüs şoförü Öztürk, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ İLE GERGİNLİK

Kazanın ardından yoldan geçen görgü tanıkları ile otobüs şoförü arasında gerginlik yaşandı. Görgü tanıkları motosiklet sürücüsünün bariyerler arasında sıkışmasına tepki göstererek, 'Neden önüne kıran araçlara dokunmadın' diyerek otobüs şoförü ile tartıştı. Tepkiler üzerine otobüs şoförü Kamber Öztürk, “İki araba bir anda önüme kırdı. Çarpmamak için fren yaptıktan sonra mecbur bariyerlere doğru kaçtım. Motosikletli arkadaş da öbür yöne gidiyordu" dedi.

Kazada yaralanan yolcu Melis Yavuz, "Ani fren yapınca dengemi kaybettim. Cama çarpacaktım tutunmaya çalıştım. Burnumu direğe çarptım. Ayağımda ve boynumda da ağrılar var" şeklinde konuştu.

Polis meydana gelen kaza ile ilgili inceleme başlattı.