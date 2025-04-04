Tartıştığı kocasını boğazından bıçakladı

Yayınlanma: 04.04.2025 - 10:10

Güncelleme: 04.04.2025 - 10:12

Bilecik merkez Kayı Boyu Mahallesi Çınar 1 Sokak’ta iddiaya göre, şiddetli geçimsizlik yaşayan Reşit A. ile eşi Hülya A. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Hülya A., eline aldığı bıçağı eşinin boynuna sapladı.

Bağrışmaları duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Reşit A., 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak ameliyata alındı. Boynunda 10 santimetrelik kesik oluştuğu belirtilen Reşit A.'nın sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Hülya A. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.