Tartıştığı misafirleri bıçakla tehdit etti

Yayınlanma: 27.06.2024 - 17:13

Güncelleme: 27.06.2024 - 17:40

Tepebaşı ilçesi Şirintepe Mahallesi’nde oturan Z.A.’nın evine misafirliğe Ş.Y. ile kız arkadaşı geldi. Bir süre sonra Z.A. ile misafirleri arasında tartışma çıktı. İddiaya göre Ş.Y., mutfaktan aldığı bıçakla Z.A.’yı tehdit etti. Korkan Z.A., apartmanın ikinci katındaki daire balkonundan bir alt kata inerek kaçmak istedi. Bu sırada alttaki balkona düşen Z.A. bacağından hafif yaralandı. Komşuların ihbarı üzerine gelen polis ekipleri tarafından balkondan indirilen Z.A., ambulanstaki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Eve misafir olarak geldiği belirtilen Ş.Y. ve kız arkadaşı ise polisin uyarılarına rağmen daire kapısını açmadı. Savcılık talimatıyla polis, daire kapısını kırıp içeri girdi. Dairede bulunan Ş.Y. ve kız arkadaşı gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen çift, ifadeleri için Polis Merkezi’ne götürüldü. Soruşturma sürüyor