Tartıştığı oğlunu satırla öldüren baba tutuklandı

10 Nisan 2022 Pazar, 15:53

Balıkesir'in Edremit ilçesinde önceki gün oğlunu satırla öldüren baba, çıkarıldığı hakimlikçe cezaevine gönderildi.



Altınkum Mahallesi Dalyan mevkisi kayalıklar bölgesinde ailevi sorunları gerekçe göstererek tartıştığı oğlu Barış S.'yi (32) öldüren baba Murat S. (58) emniyetteki işlemlerinin ardından Edremit Adalet Sarayına getirildi.

Şüpheli Murat S., gazetecilerin "Neden yaptın, pişman mısın?" şeklindeki sorularına karşılık, kendini "Çok pişmanım" sözleriyle savundu.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

Balıkesir'in Edremit ilçesi Altınkum Mahallesi Dalyan mevkisi kayalıklar bölgesinde Murat S. (58) ile oğlu Barış S. (32) arasında ailevi sorunlar nedeniyle tartışma çıkmış, kavgaya dönüşen olayda Murat S.'nin satırla vurduğu oğlu Barış S. olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Murat S. polis ekipleri tarafından suç aletiyle gözaltına alınmıştı.