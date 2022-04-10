Balıkesir'de 'baba' dehşeti: Otomobilde tartıştığı oğlunu satırla katletti
Balıkesir'in Edremit ilçesinde Barış S. (32), otomobilde tartıştığı babası Murat S. (58) tarafından satırla öldürüldü. Baba Murat S. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olay, saat 10.30 sıralarında ilçeye bağlı Altınkum Mahallesi
Dalyan mevkisinde meydana geldi. Murat S. ile uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri
sürülen oğlu Barış S., bilinmeyen nedenle otomobilde tartışmaya başladı.
Baba Murat S., tartışmanın büyümesi üzerine yanında bulunan satırla oğlu Barış S.'nin kol, baş, boyun ve çene bölgelerine vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
‘BABA’ GÖZALTINDA
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşamını yitirdiği
belirlenen Barış S., otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Baba Murat S. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Murat S.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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