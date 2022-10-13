Tartıştığı oğlunu tabancayla öldürdü
Antalya'nın Alanya ilçesinde Cihat Gönültaş (28), tartıştığı babası Duran Gönültaş (50) tarafından tabancayla vurulup, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Antalya'nın Alanya ilçesinde Duran Gönültaş ile oğlu Cihat Gönültaş arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Büyüyen tartışma sonrası Gönültaş, yanındaki tabanca ile oğluna ateş açtı. Göğüs ve bacaklarına 4 mermi isabet eden Cihat Gönültaş, ağır yaralandı.
İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Gönültaş'ı ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.
Yoğun bakıma alınan Cihat Gönültaş, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Duran Gönültaş, gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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