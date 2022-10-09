Babasının traktörle çarptığı 2 yaşındaki Lilaz, ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde Valid Elahmed'in (35), traktörü park ederken çarptığı kızı Lilaz Elahmed (2), ağır yaralandı.

DHA
09 Ekim 2022 Pazar, 13:29
Babasının traktörle çarptığı 2 yaşındaki Lilaz, ağır yaralandı
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Bursa’nın İnegöl ilçesinde yabancı uyruklu Valid Elahmed, 41 AAL 55 plakalı traktörle bahçede oynayan kızı Lilaz'a çarptı.

Traktörün tekerinin başı ve omzunun üzerinden geçtiği küçük kız, araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Başında ve omzunda kırıklar oluştuğu tespit edilen Lilaz, ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Tedaviye alınan çocuğun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.


Bursa İnegöl traktör

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