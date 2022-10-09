Babasının traktörle çarptığı 2 yaşındaki Lilaz, ağır yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde Valid Elahmed'in (35), traktörü park ederken çarptığı kızı Lilaz Elahmed (2), ağır yaralandı.
Bursa’nın İnegöl ilçesinde yabancı uyruklu Valid Elahmed, 41 AAL 55 plakalı traktörle bahçede oynayan kızı Lilaz'a çarptı.
Traktörün tekerinin başı ve omzunun üzerinden geçtiği küçük kız, araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Başında ve omzunda kırıklar oluştuğu tespit edilen Lilaz, ilk müdahalesinin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
Tedaviye alınan çocuğun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
Video Haberler
- Tekstil atıklarını geri dönüştürerek ihracat yapıyor
- Noel Baba Kuş Cenneti, flamingoların evi oldu
- Karadağ'ın fotoğraf sergisi Folkart'ta açıldı
- 'İklim Atölyeleri' ile geleceği kurtaracak
- Otomobile çarpan hafif ticari araç fırın girdi
- Oyunculuk hayali için 12 ameliyat geçirdi
- 50 bin TL'lik altını sahibine teslim etti
- Şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar
- Bu kürek çok akıllı
- Esnafın heimlich müdahalesi hayat kurtardı
En Çok Okunan Haberler
-
- İstanbul'da AVM'de silahlı çatışma
- Sadece izlemiyor, aynı zamanda...
- Seçim güvenliği için alarm zilleri
- CHP'den Süleyman Soylu'ya sert tepki
- Netflix’in yeni dizisi, Guiness Rekorlar Kitabı'na girdi
- Eşi ile çocuğunu öldürdü, intihar etti
- 'Bardağı taşıran son damla rolü oynayabilir'
- MHP'lilerden festivalde 'sahne' baskını
- Cinsiyet eşitliği için 'Mor Masallar'
- AKP'li isimden partisine 'başörtüsü' uyarısı