Tartıştıkları gencin kafasında sandalye kırdılar: O anları kaydettiler
Antalya’da bir grup, tartıştıkları genci sandalyelerle darbetti. O anlar bir yurttaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Sosyal medyada paylaşılan ve dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Kazım Özalp Caddesi üzerinde yaşandığı belirtilen görüntülerde, 5 kişilik bir grup ile bir genç arasında bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce ortalık bir anda karıştı. Grup, eline aldığı plastik ve ahşap sandalyeleri gencin üzerinde kırdı. Darbedilen genç yere yığılırken, o anlar bir yurttaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Yaralanan gencin hastaneye kaldırıldığı, kavgaya taraf diğer gruptakilerin ise ekipler tarafından polis merkezine götürüldüğü belirtildi.
İlgili Haberler
- 'Masaj salonunda' dehşet: Çıkan tartışmada bıçaklandı
-
Video Haberler
- Telefon kazanma ümidiyle 100 bin lira dolandırıldı
- Enerji düştü ama enflasyon düşmüyor
- Gazetecilikten antikacılığa ilerleyen serüven
- 'Gelecekte her 4 pilottan 1'i kadın olacak'
- Doğalgazda yüzde 32 enerji tasarrufu sağlıyor
- Para ve altın olan cüzdanı sahibine teslim ettiler
- 80'lik nine ve dede Butko Zeytini'ni dalından topluyor
- Ordu kivisinden 70 milyon TL gelir
- 7 milyon TL'ye satılan araç için şoke eden rapor!
- Yer çekiminin kafa karıştırdığı 8 yerden biri Erzurum’da
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Kalabalıkta çekilmiş' dedi
- AKP'li ve İYİ Partili vekiller yumruklaştı
- Erdoğan 3 adayın da gerisinde...
- 'İlk kez konuşuyorum' diyerek yanıt verdi
- Emekli ve memur zammı ne kadar olacak?
- Akşener'den Örs hakkında ilk açıklama
- Yavaş'tan 'adaylık' sorusuna yanıt
- Zebraların çizgileri onları at sineklerinden koruyor
- İşte Bilal’in enflasyonu
- AKP'li Işık hakkında yeni gelişme