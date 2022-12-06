Tartıştıkları gencin kafasında sandalye kırdılar: O anları kaydettiler

Antalya’da bir grup, tartıştıkları genci sandalyelerle darbetti. O anlar bir yurttaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İHA
06 Aralık 2022 Salı, 13:15
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Sosyal medyada paylaşılan ve dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Kazım Özalp Caddesi üzerinde yaşandığı belirtilen görüntülerde, 5 kişilik bir grup ile bir genç arasında bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce ortalık bir anda karıştı. Grup, eline aldığı plastik ve ahşap sandalyeleri gencin üzerinde kırdı. Darbedilen genç yere yığılırken, o anlar bir yurttaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yaralanan gencin hastaneye kaldırıldığı, kavgaya taraf diğer gruptakilerin ise ekipler tarafından polis merkezine götürüldüğü belirtildi.


Antalya sandalye tartışma

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