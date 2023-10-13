Taş ocağında iş makinesi devrildi: 1 yaralı
Samsun'un Ladik ilçesinde taş ocağında iş makinesinin devrilmesi sonucu operatör yaralandı.
Samsun'un Ladik ilçesinde özel bir şirkete ait konkasör şantiyesinde Ramazan Gül’ün kullandığı iş makinesi çalışma yaptığı sırada yan yattı.
Kazada iş makinesi operatörü yaralandı. Yaralı işçi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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