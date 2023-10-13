Taş ocağında iş makinesi devrildi: 1 yaralı

Samsun'un Ladik ilçesinde taş ocağında iş makinesinin devrilmesi sonucu operatör yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 13.10.2023 - 17:54
Taş ocağında iş makinesi devrildi: 1 yaralı
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Samsun'un Ladik ilçesinde özel bir şirkete ait konkasör şantiyesinde Ramazan Gül’ün kullandığı iş makinesi çalışma yaptığı sırada yan yattı.

Kazada iş makinesi operatörü yaralandı. Yaralı işçi Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Samsun Taş ocağı İşçi iş makinesi

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