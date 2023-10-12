Tarım işçilerinin taşındığı minibüs ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var!
Nevşehir'de tarım işçilerinin olduğu minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada 14 kişi yaralandı.
Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesi Kırşehir- Kayseri karayolunda saat 21.00 sıralarında V.S. yönetimindeki tarım işçilerinin taşındığı minibüs, R.Ş. yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil yol kenarındaki bir işyerinin duvarına, minibüs ise refüje çarptı.
Kazada araç sürücüleri ve 12 tarım işçisi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nevşehir ve Kırşehir'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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