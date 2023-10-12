Tarım işçilerinin taşındığı minibüs ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var!

Nevşehir'de tarım işçilerinin olduğu minibüs ile otomobil çarpıştı. Kazada 14 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 12.10.2023 - 23:38
Tarım işçilerinin taşındığı minibüs ile otomobil çarpıştı: Çok sayıda yaralı var!
Abone Ol google-news

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesi Kırşehir- Kayseri karayolunda saat 21.00 sıralarında V.S. yönetimindeki tarım işçilerinin taşındığı minibüs, R.Ş. yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil yol kenarındaki bir işyerinin duvarına, minibüs ise refüje çarptı.

Kazada araç sürücüleri ve 12 tarım işçisi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Nevşehir ve Kırşehir'deki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Nevşehir kaza Minibüs otomobil

İlgili Haberler

En çok satılan otomobil markaları açıklandı: Fiat, Renault, Ford...

En çok satılan otomobil markaları açıklandı: Fiat, Renault, Ford...
Kasım ayında bayilerde olacak BYD modeli yılın otomobili seçildi

Kasım ayında bayilerde olacak BYD modeli yılın otomobili seçildi
Aksaray'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı

Aksaray'da otomobil aydınlatma direğine çarptı: 1 yaralı

En Çok Okunan Haberler