Yayınlanma: 12.10.2023 - 11:52

Güncelleme: 12.10.2023 - 11:52

TTK 2 bin işçi alımı kura çekiminin ne zaman yapılacağı araştırılıyor. Peki, Türkiye Taşkömürü Kurumu işçi alımı sonuçları açıklandı mı? TTK işçi alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? TTK işçi alımı sonuçları nereden öğrenilir?

TTK İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Türkiye Taşkömürü Kurumu 2 bin işçi alımı kapsamında kura çekimi işlemleri Zonguldak, Bartın ve Karabük illeri için farklı tarihlerde düzenlenecek.

Kura çekimi işlemlerine 13 Ekim Cuma günü Zonguldak'tan başlanacak. 20 Ekim Cuma günü ise Bartın ve Karabük illerinde kura çekimi tamamlanacak.

ZONGULDAK

Zonguldak ilinde yapılacak 1.500 işçinin belirlenmesi için kura çekimi 13 Ekim Cuma günü saat 14.00'da başlayacak. Zonguldak Site Kapalı Spor Salonunda yapılacak elektronik kura çekimi T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı resmi Youtube hesabından canlı olarak yayınlanacak.

BARTIN

Bartın 400 işçi alımı için; 20 Ekim 2023 tarihinde saat 14.00'te kamuoyuna ve basına açık olarak Bartın Ömer Tepesi Kapalı Spor salonunda Bartın 3. Noteri tarafından yapılacak olan kura çekimine katılacak.

KARABÜK

Karabük 100 işçi alımı için; 20 Ekim 2023 tarihinde saat 16.00'da kamuoyuna ve basına açık olarak Karabük Yenişehir Merkez Spor salonunda Karabük 4. Noteri tarafından yapılacak olan kura çekimine katılacak.