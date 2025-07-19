Taş ve sopalarla birbirlerine girdiler: 6 yaralı!

Olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa'nın Akabe Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetli olan iki grup, sokakta karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada tarafların birbirlerine silah, taş ve sopalarla saldırması üzerine 6 kişi yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan 6 kişiyi olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Mahallede önlem alan polis ekipleri, kavgaya karışanları yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.